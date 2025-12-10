غزہ کے درد ناک واقعے پر مبنی فلم گولڈن گلوب ایوارڈ میں نامزد
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)غزہ کے درد ناک واقعے پر مبنی فلم ‘دی وائس آف ہند رجب’ گولڈن گلوب ایوارڈ میں بہترین فلم کی کیٹیگری میں نامزد ہوگئی۔۔۔
یہ فلم فلسطین کی پانچ سالہ بچی ہند رجب (Hind Rajab) کے دل دہلا دینے والے آخری لمحات کی عکاسی کرتی ہے ، ایک حملہ کے بعد بچی ہند رجب نے ہلال احمر کے رضاکاروں کو فون کال کرکے مدد طلب کی لیکن مدد پہنچنے سے پہلے ہی بچی شہید ہو گئی تھی۔یہ فلم رواں سال وینس فلم فیسٹیول کا دوسرا بڑا جیوری ایوارڈ بھی جیت چکی ہے ۔