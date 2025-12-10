صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ کے درد ناک واقعے پر مبنی فلم گولڈن گلوب ایوارڈ میں نامزد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
غزہ کے درد ناک واقعے پر مبنی فلم گولڈن گلوب ایوارڈ میں نامزد

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)غزہ کے درد ناک واقعے پر مبنی فلم ‘دی وائس آف ہند رجب’ گولڈن گلوب ایوارڈ میں بہترین فلم کی کیٹیگری میں نامزد ہوگئی۔۔۔

یہ فلم فلسطین کی پانچ سالہ بچی ہند رجب (Hind Rajab) کے دل دہلا دینے والے آخری لمحات کی عکاسی کرتی ہے ، ایک حملہ کے بعد بچی ہند رجب نے ہلال احمر کے رضاکاروں کو فون کال کرکے مدد طلب کی لیکن مدد پہنچنے سے پہلے ہی بچی شہید ہو گئی تھی۔یہ فلم رواں سال وینس فلم فیسٹیول کا دوسرا بڑا جیوری ایوارڈ بھی جیت چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

انڈونیشیا کے صدر کی شہباز شریف، زرداری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں : تعاون کے معاہدوں اور یادداستوں پر دستخط

کسی کو میرا پنجاب آنا ہضم نہیں ہوتا، سندھ میں ان کو اپنا گورنر لگانے کی دعوت دیتا ہوں، ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی : پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں پھر آگے چلیں : بلاول بھٹو

کارڈیک و کینسر مریضوں کیلئے کارڈ جاری کرنیکا فیصلہ، مریم نواز نے منظوری دیدی

پاکستان کی معاشی سمت درست،سیلاب کے باوجود قرض پروگرام پر عملدرآمد کیا : آئی ایم ایف

اسلام آباد: 68 مقامات کے رہائشی و کمرشل پلاٹوں کی نئی ویلیوایشن جاری : ای 7، ایف 7 اور 6 مہنگے ترین سیکٹر

پنجاب اسمبلی : فوج کیخلاف بیان بازی کرنیوالی جماعتوں پر پابندی کی قرارداد منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak