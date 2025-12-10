صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارفین کو 17 گھنٹے بلاتعطل گیس کی فراہمی ، نیاشیڈول جاری

  • پاکستان
صارفین کو 17 گھنٹے بلاتعطل گیس کی فراہمی ، نیاشیڈول جاری

پہلے سوئی ناردرن کمپنی نے کھانے کے اوقات میں گیس فراہمی کا اعلان کیا تھا

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )سوئی ناردرن گیس کمپنی نے موسم سرما کیلئے نیا شیڈول جاری کر دیا، صارفین کو صبح 5 سے رات 10 بجے تک بلاتعطل گیس فراہم کی جائے گی جبکہ کمپریسرز استعمال کرنیوالوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔اس سے قبل سوئی ناردرن کی جانب سے کھانے کے اوقات میں گیس فراہمی کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ مختلف علاقوں میں گیس بندش کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں ،علاوہ ازیں سوئی ناردرن حکام کا کہنا ہے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے پاس گیس وافر مقدار میں موجود ہے ۔ سوئی ناردرن حکام کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں گیس بندش کی شکایت ہے وہاں کمپریسر کا استعمال ہورہا ہے ،سوئی ناردرن کی جانب سے کمپریسر استعمال کرنے والوں کے کنکشنز فوری منقطع کر دئیے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان کی معاشی سمت درست ،پیداوار بہتر رہی:آئی ایم ایف

محسن نقوی کی برطانیہ میں ملاقاتیں ورکنگ گروپس فعال بنانے پر اتفاق

تھائی لینڈ،کمبوڈیا سرحد پر جھڑپیں جاری ، 10ہلاک

مکہ مکرمہ:منشیات سمگلنگ ، ایک پاکستانی،2 افغانیوں کے سرقلم

بھارت سے زرعی درآمدات پرنیا ٹیرف لگائیں گے :ٹرمپ

اینڈری بابیس چیک جمہوریہ کے دوبارہ وزیراعظم مقرر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak