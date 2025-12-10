ایک ماہ کیلئے بجلی 88 پیسے سستی، 3 ماہ کیلئے 33 پیسے یونٹ مہنگی
اضافے سے صارفین پر 6 ارب روپے سے زیادہ کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا صارفین کو88پیسے کا ریلیف دسمبر کے بلوں میں فراہم کیا جائیگا، نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد (نامہ نگار، دنیا نیوز)نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں 33 پیسے فی یونٹ اضافہ کرنے کا اعلان کردیا۔ نیپرا نے کہا کہ یہ اضافہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت کیا گیا ہے ، اس اضافے سے صارفین پر 6 ارب روپے سے زیادہ کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا اور صارفین کو دسمبر سے فروری تک اضافی ادائیگیاں کرنی ہوں گی۔
بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق نہ صرف عام بلکہ سرکاری اداروں اور کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔نیپرا نے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا تاکہ اس پر حتمی کارروائی کی جا سکے ۔علاوہ ازیں نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی 88 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز کے صارفین پر ہوگا تاہم لائف لائن صارفین اور الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز اس ریلیف سے مستفید نہیں ہوں گے ۔صارفین کو یہ رعایت دسمبر کے بجلی بلوں میں فراہم کی جائے گی۔