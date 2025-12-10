صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا فیصلہ

  • پاکستان
قانون پر عملدرآمد ہو گا، حادثات روکنے کیلئے موٹرسائیکلوں پر راڈلگیں گے : ذرائع ڈور کی تیاری مخصوص مقامات پرہوگی : مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس

لاہور(عمران اکبر )پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس میں لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کا فیصلہ کرلیا گیا ،ذرائع کے مطابق اجلاس میں بسنت فیسٹیول کے انتظامات، سکیورٹی اور قانون پر سختی سے عملدرآمد کے حوالے  سے تفصیلی مشاورت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ بسنت سے متعلق موجودہ قانون پر سختی سے عمل درآمد ہوگا اور کسی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام موٹرسائیکلوں پر راڈ لگائے جائیں گے تاکہ ڈور سے حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔

اس کے علاوہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈور کی تیاری لاہور میں مخصوص مقامات پر ہی کی جائے گی، ان مقامات کی باقاعدہ نگرانی بھی ہوگی۔تیز دھاتی، نائیلون اور کیمیکل ڈور کے استعمال پر پابندی ہو گی ،صرف کپاس یا نشاستے سے تیار شدہ ڈور کے استعمال کی اجازت ہوگی،ڈور اور پتنگوں پر بار کوڈ لازمی قرار دینا ہوگا،غیر رجسٹرڈ پتنگ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی انٹینا اور گلے کے کور لازمی ہوں گے ،مین سڑکوں پر سیفٹی نیٹس اور وائر پروٹیکشن سسٹم نصب کیا جائے گا،پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ بسنت کو محفوظ، منظم اور قوانین کے مطابق منانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے اقدامات یقینی بنائیں گے۔

