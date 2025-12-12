صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمنٹ و لاجز میڈیکل سینٹر: ساڑھے پانچ ماہ میں اراکینِ پارلیمنٹ ، افسران کی ادویات پر 6کروڑ 57لاکھ خرچ

  • پاکستان
پارلیمنٹ و لاجز میڈیکل سینٹر: ساڑھے پانچ ماہ میں اراکینِ پارلیمنٹ ، افسران کی ادویات پر 6کروڑ 57لاکھ خرچ

اسلام آباد (ایس ایم زمان) پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز میڈیکل سینٹر نے رواں مالی سال 2025-2026کے ساڑھے پانچ ماہ میں اراکینِ پارلیمنٹ اور افسران کے لیے ادویات کی خریداری پر 6کروڑ 57لاکھ روپے خرچ کر دئیے۔

وفاقی وزارتِ خزانہ کی جانب سے اراکینِ پارلیمنٹ اور افسران کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس و لاجز ڈسپنسری کا الگ بجٹ مختص کیا جاتا ہے ، پارلیمنٹ و لاجز میڈیکل سینٹر میں پولی کلینک کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف تعینات ہے ،ذرائع کے مطابق وزارتِ خزانہ، اراکینِ پارلیمنٹ اور سرکاری افسران کو ملنے والے میڈیکل الاؤنس کے علاوہ پارلیمنٹ و لاجز میڈیکل سینٹر کے لئے ادویات کی خریداری کی مد میں بھی خطیر رقم مختص کرتی ہے ، موجودہ مالی سال میں وفاقی وزارتِ خزانہ نے پارلیمنٹ ہاؤس و لاجز میڈیکل سینٹر کے لئے ادویات کی خریداری کی مد میں 16 کروڑ 50 لاکھ 11 ہزار روپے منظور کئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی، 53فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالرسستا،سونا500روپے مہنگا،چاندی تاریخ کی بلند سطح

جولائی تا نومبر،یواے ای سے ترسیلات زرمیں 14فیصداضافہ

سامبا بینک نے دی کنگڈم کنیکٹ سعودی بزنس فسیلی ٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 49ارب کے 72169سودے

حکومتی ٹیکسزو بجلی ٹیرف کمی لائی جائے ،بزنس فورم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak