اسلام آباد میں بلدیاتی نظام کے متبادل 20رکنی وفاقی کونسل کے قیام پر غور

اسلام آباد میں بلدیاتی نظام کے متبادل 20رکنی وفاقی کونسل کے قیام پر غور

اسلام آباد(دنیا نیوز)اسلام آباد میں بلدیاتی نظام کے متبادل وفاقی کونسل کی تشکیل زیر غور ہے ،وفاقی کونسل 15 سے 20 ارکان پر مشتمل ہو گی، کونسل کی الگ اسمبلی اور ارکان کا انتخاب الیکشن کے ذریعے ہو گا، کونسل میئر کا انتخاب کرے گی۔

ذرائع کے مطابق چیف کمشنر وفاقی کونسل میں چیف سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے ، وفاقی کونسل بلدیاتی نظام کی جگہ لے گی،احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی نے مجوزہ نظام پر کام شروع کر دیا، کمیٹی سفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ذرائع کے مطابق ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت وفاقی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، وفاقی کونسل اسلام آباد کے مسائل کے حل کی ذمہ دار ہو گی ، اسلام آباد کی125یونین کونسلز کو ختم کرکے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا متبادل نظام لانے کے باعث بلدیاتی انتخابات کے التوا کا امکان پیدا ہو گیا۔ 

