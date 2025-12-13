صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ،صنعتکاروں کا مسئلہ حل کرنیکا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ،صنعتکاروں کا مسئلہ حل کرنیکا مطالبہ

آئے دن ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال پر چلے جانا معیشت کے حق میں نہیں، احمد عظیم

کراچی(بزنس ڈیسک)صنعتکاروں نے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال کے باعث برآمدی و درآمدی مال کی ترسیل رکاوٹ کا شکار ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر احمد عظیم علوی نے حکومت سے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی درخواست کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز کا آئے دن ہڑتال پر چلے جانا کسی صورت بھی معیشت کے حق میں نہیں۔

احمد عظیم نے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا توڑ نکالنے کیلئے تجویز پیش کی کہ کراچی سے ملک بھرکیلئے اور ملک کے اکثریت شہروں سے کراچی کیلئے ریلوے فریٹ سروسز شروع کی جائے ۔ دوسری جانب آل سٹی تاجر اتحاد رجسٹرڈ اور آل آئرن اسٹیل مرچنٹس ایسوسی ایشن رجسٹرڈ نے ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال اور حکومت کے ساتھ جاری تنازع کے باعث امپورٹرز، تاجروں اورصنعتی شعبے کو ہونے والے شدید مالی نقصان پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان سے دہشتگردی کا نیا خطرہ سراٹھانے لگا:عالمی برادری طالبان پر دباؤ ڈالے: شہباز شریف

پاکستان کرپٹو صارفین کا تیسرا بڑا ملک،بائننس کیساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط:2ارب ڈالر کے سرکاری اثاثوں کو ڈیجیٹل شکل دینے کا امکان

گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کیلئے پٹرولیم مصنوعات پرمزید 5روپے لیوی بڑھانے کا پلان تیار:1700ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا:ذرائع

موجودہ حکومت لیٹ کر سیاست کر رہی ہے :فیصل واوڈا

نیدر لینڈز سے تعلقات کافروغ کاروبار،سرمایہ کاری،سیاحت کونئی جہت دیگا:مریم نواز

این ایف سی ایوارڈ تمام اکائیوں کا حق،گلگت و آزاد کشمیر کو بھی حصہ ملنا چاہئے:نواز شریف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak