صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ،او سی اے سی

  • کاروبار کی دنیا
صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ،او سی اے سی

ریگولیٹری سطح پر فیصلے ناگزیر ہیں،سیکریٹری جنرل سید ناظر عباس زیدی

کراچی(رپورٹ:حمزہ گیلانی)آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے اوگرا کو تفصیلی خط لکھ کر ملک کی آئل انڈسٹری کو درپیش سنگین مالی و تکنیکی مسائل پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔کونسل نے مؤقف اختیار کیا کہ موجودہ صورتحال میں صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ہے اور ریگولیٹری سطح پر فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ او سی اے سی کے سیکریٹری جنرل سید ناظر عباس زیدی نے خط میں متن اپنایا کہ اپریل 2022 سے جون 2024 تک جی ایس ٹی کی مد میں 73 ارب روپے کے بقایا جات تا حال ایف بی آر کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔؎[

جس کے باعث آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی رقم دستیابی بری طرح متاثر ہوئی ہے ۔ کونسل نے اوگرا سے مطالبہ کیا کہ ایف بی آر کے ساتھ ایسا مؤثر میکانزم بنایا جائے جس کے تحت نہ صرف پرانے کلیمز کی ادائیگی ہو سکے بلکہ جولائی 2025 سے جمع ہونے والے نئے کلیمز بھی بروقت ادا کیے جائیں۔کونسل نے مطالبہ کیا کہ اوگرا ایک شفاف اور جامع فارمولہ ترتیب دے تاکہ تمام امپورٹرز کے نقصانات کی درست تلافی ہوسکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیا کپ: سمیر، احمد کی سنچری ، پاکستان کی 297 رنز سے فتح

بنگلہ دیش کو ہرا کر قومی ویمنز انڈر 19 نے سیریز جیت لی

سٹار پلیئرز کا لیگ چھوڑنے پر آئی پی ایل کی ویلیو میں کمی

فیفا فٹسال ویمنز ورلڈ کپ میں کامیابی برازیل رینکنگ میں سرفہرست

آئی ایل ٹی 20، ایم آئی ایمریٹس نے نائٹ رائیڈرز کو ہرا دیا

نیوزی لینڈ نے دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak