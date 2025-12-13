صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور کے داخلی راستوں پر چہرہ شناسائی کیمرے نصب

  • پاکستان
مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد شہرمیں داخل ہوتے ہی پکڑے جائیں گے جدید ٹیکنالوجی سے شہر میں سکیورٹی مزید مضبوط بنائی جا رہی :پولیس حکام

لاہور (آئی این پی)صوبائی دارالحکومت لاہور میں جرائم پیشہ افراد کی آمد و رفت کی نگرانی سخت کرنے کیلئے لاہور پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔اس مقصد کیلئے لاہور کے 6بڑے داخلی راستوں پر فیشل ریکگنیشن کیمرے نصب کئے گئے ہیں جن کے ذریعے سیف سٹی کے ریکارڈ میں موجود ہر کریمنل کے لاہور میں داخل ہوتے ہی پکڑے جانے کا امکان بڑھ گیا ۔حکام کے مطابق ناکوں سے 100میٹر پیچھے فیس ریکگنیشن کیمرے لگائے گئے ہیں جو گاڑیوں میں بیٹھے افراد کی چہرہ شناسائی کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلی جنس سسٹم پر مبنی سافٹ ویئر سے الرٹ جنریٹ کریں گے ، جیسے ہی الرٹ جاری ہو گا، 100میٹر کے فاصلے پر موجود اہلکار مشکوک گاڑی یا ڈرائیور کو فوری طور پر روک کر کارروائی کر سکیں گے ۔اس حوالے سے ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ لاہور پولیس نے تمام ناکوں کو سٹریم لائن کرنے کا کام شروع کر دیا ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہر میں سکیورٹی مزید مضبوط بنائی جا رہی ہے ۔ 

