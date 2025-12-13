صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایف ڈی کا پاور ٹرانسمیشن منصوبوں میں تعاون جاری رکھنے کا عزم

  • پاکستان
اے ایف ڈی کا پاور ٹرانسمیشن منصوبوں میں تعاون جاری رکھنے کا عزم

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) فرانسیسی ترقیاتی ایجنسی (اے ایف ڈی) کے وفد نے نیشنل گرڈ کمپنی آف پاکستان (این جی سی) کے ہیڈکوارٹرز، واپڈا ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور این جی سی کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔

 وفد کی قیادت اے ایف ڈی کے ڈائریکٹر برائے ایشیا سیریل بیلیئر نے کی۔ چیف انجینئر (پی ایم یو) نے اے ایف ڈی کی معاونت سے جاری منصوبوں کی تازہ پیش رفت پر بریفنگ دی۔اے ایف ڈی مشن نے این جی سی کے منصوبوں کی موجودہ پیش رفت کو سراہا اور مستقبل کے منصوبوں، خصوصاً 220 کے وی لڈے والا گرڈ سٹیشن اپ گریڈیشن پراجیکٹ کی فنانسنگ میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔اے ایف ڈی نے پاکستان میں پاور ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،104ارب منافع

سونے کی ایک اور چھلانگ،10ہزار7سو روپے مہنگا،تولہ4لاکھ 54 ہزار سے اوپر

گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ،صنعتکاروں کا مسئلہ حل کرنیکا مطالبہ

مطالبات تسلیم نہ ہونے پرپٹرول پمپس بند کرینگے ، ڈیلرز

صنعت کا مالی بوجھ ناقابلِ برداشت ہو چکا ،او سی اے سی

مقامی صنعت کو مسابقت کے قابل بنایا جائے ،گوہر اعجاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak