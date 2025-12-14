صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر حکومت کا بجلی ٹیرف پر عائد شرائط ختم کرنیکا اعلان

  • پاکستان
آزاد کشمیر حکومت کا بجلی ٹیرف پر عائد شرائط ختم کرنیکا اعلان

1000 یونٹ کا ٹیرف 15روپے ا س سے زائد 25روپے یونٹ مقرر فیصلہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے کے تحت کیا گیا ، وزیر خزانہ

مظفرآباد(دنیا نیوز)آزاد کشمیر حکومت نے بجلی ٹیرف پر عائد شرائط ختم کرنے کا اعلان کردیا ،وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید کاکہنا ہے فیصلہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے کے تحت کیا گیا ، تمام سکول و کالجز کیلئے 1 تا 1000 یونٹ کا ٹیرف 15 روپے مقررکیاگیاہے ۔ 1000 یونٹ سے زائد بجلی کے استعمال پر ٹیرف 25 روپے فی یونٹ ہوگا۔ وزیر خزانہ کے مطابق کمرشل صارفین کیلئے 1 تا 1500 یونٹ ٹیرف 25 روپے فی یونٹ مقرر کیاگیا ہے جبکہ 1501 یونٹ سے زائد پر ٹیرف 35 روپے فی یونٹ ہوگا ،محکمہ توانائی و آبی وسائل نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روانڈا کے ہنستے کھیلتے گوریلا کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا

اطالوی برانڈ کی 2 لاکھ 60 ہزار روپے کی کولہا پوری چپل

سزائے موت کے قیدی کی آخری بھرپور کھانے کی فرمائش

لاکھوں سال قبل انسان آگ جلانے میں کامیاب ہوئے

قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak