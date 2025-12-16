پاکستان میں انفلوئنزا H3N2 پھیلنے لگا، ایڈوائزری جاری
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے موسمی انفلوئنزا H3N2 سے بچاؤ اور کنٹرول کے لیے ایڈوائزری جاری کردی جس میں کہا گیا کہ 2025- 26 کے سیزن میں انفلوئنزا( A(H3N2 سب کلاڈ K عالمی سطح پر سامنے آیا ہے۔۔۔
اگست 2025ء سے مختلف عالمی خطوں میں H3N2 کیسز میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ، جنوبی ایشیا میں مئی تا نومبر 2025ء انفلوئنزا کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور 66 فیصد کیسز H3N2 کے رپورٹ ہوئے ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی H3N2 کے نمایاں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، پاکستان میں ILI اور SARI کیسز میں اضافہ ہوا ہے ۔پاکستان میں ٹیسٹ کیے گئے نمونوں میں 12 فیصد H3N2 مثبت پائے گئے ، بزرگ، حاملہ خواتین، بچے اور دائمی امراض کے مریض زیادہ خطرے میں ہیں۔