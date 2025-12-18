صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ کے 4ججز کی 2026 میں ریٹائرمنٹ

  پاکستان
جسٹس شجاعت 22 اپریل،جسٹس اسجد جاوید 29 اپریل کوریٹائر ہونگے جسٹس مسعود کی 4 جولائی، جسٹس شاہد کریم کی 19 اگست کو ریٹائرمنٹ

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز 62 سال کی عمر کی مدت پوری ہونے پر سال 2026 میں ریٹائر ہوں گے ،ان ججز میں جسٹس شجاعت علی  ان،جسٹس اسجد جاوید گھرال،جسٹس مسعود عابد نقوی اور جسٹس شاہد کریم شامل ہیں۔جسٹس شجاعت علی خان 22 اپریل کو ریٹائر ہوں گے ،جسٹس شجاعت 27 مارچ 2012 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے اور اس وقت سنیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔جسٹس اسجد جاوید 29 اپریل کو ریٹائر ہوں گے ،وہ 26 نومبر 2016 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے اور اس وقت سنیارٹی لسٹ میں 13 ویں نمبر پر ہیں۔جسٹس مسعود عابد نقوی چار جولائی کو ریٹائر ہوں گے ،وہ سات جولائی 2014 کو جج لاہور ہائی کورٹ تعینات ہوئے اور اس وقت سنیارٹی لسٹ میں ساتویں نمبر پر ہیں۔جسٹس شاہد کریم کی ریٹائرمنٹ 19 اگست کو ہوگی،وہ سات نومبر 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے اور اس وقت ججز کی سنیارٹی لسٹ میں آٹھویں نمبر پر ہیں۔

