ساڑھے 13 ہزار ٹیچرز انٹرنز کے تقرری کے لیٹر پھر رُک گئے

ساڑھے 13 ہزار ٹیچرز انٹرنز کے تقرری کے لیٹر پھر رُک گئے

حتمی میرٹ لسٹ کیخلاف امیدواروں کو اعتراضات جمع کروانے کی اجازت اعتراضات 22دسمبر تک نمٹا دئیے جائیں:محکمہ سکول ایجوکیشن کی ہدایت

لاہور(خبر نگار)ساڑھے 13 ہزار سکول ٹیچرز انٹرنز کے اپوائنٹمنٹ لیٹر ایک بار پھر روک دئیے گئے ہیں۔ حتمی میرٹ لسٹ کے خلاف امیدواروں کو اعتراضات جمع کروانے کی اجازت دے دی گئی ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق امیدوار 22 دسمبر تک اپنے اعتراضات  جمع کروا سکتے ہیں، اعتراضات متعلقہ اضلاع کی اتھارٹیز کے سی ای اوز کو جمع کروائے جائیں گے ۔ذرائع کے مطابق اس سے قبل سکول ٹیچرز انٹرنز کا کنٹریکٹ یکم دسمبر سے شروع ہونا تھا تاہم  اعتراضات موصول ہونے کے باعث اپوائنٹمنٹ آرڈرز کے اجرا میں مزید تاخیر کا خدشہ ہے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن نے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام اعتراضات 22 دسمبر تک نمٹا دئیے جائیں، جس کے بعد ہی ایس ٹی آئیز کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز جاری ہونے کا امکان ہے۔

