کراچی ایئرپورٹ:غیرقانونی طور پر ملازمت کے لئے ملائیشیا جانیوالے 23مسافرآف لوڈ

  • پاکستان
کراچی ایئرپورٹ:غیرقانونی طور پر ملازمت کے لئے ملائیشیا جانیوالے 23مسافرآف لوڈ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے )کے شعبہ امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے ملائیشیا جانے والے 23 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا جو غیرقانونی طور پر ملازمت کی غرض سے جا رہے تھے ۔

ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن نے ملائیشیا جانے والی پرواز میں کارروائی کی ،جن مسافروں کو اتارا گیا وہ مختلف ایجنٹوں سے رابطے میں تھے اور ملائیشیا پہنچ کر روپوش ہونے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔اس ضمن میں بتایا گیا کہ مسافروں نے اعتراف کیا کہ وہ وزٹ ویزے کے پس پردہ ملازمت کے حصول کے لیے ملائیشیا جا رہے تھے ، جن کا تعلق کراچی، لوئردیر، مردان، سوات، باجوڑ، بنوں، گجرات اور پشاور کے مختلف علاقوں سے ہے ۔تحقیقات کے دوران ایجنٹ محمد اویس نے انکشاف کیا کہ ویزوں کا انتظام ایک مسافر وسیم خان نے اسٹیفن نامی ایجنٹ کے ذریعے کرایا تھا اور ادائیگیاں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کی گئیں۔ایف آئی اے امیگریشن نے تمام مسافروں کو مزید تصدیق اور قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کے حوالے کر دیا۔

