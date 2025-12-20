توانائی شعبے میں اہم پیشرفت ، جامشورو پلانٹ دوبارہ فعال
پانچ برس سے بند قومی اثاثہ کی بحالی میں ایس آئی ایف سی کا کلیدی کردار ساڑھے 7لاکھ گھرانوں کی ضروریات پوری، سالانہ 3 بلین روپے آمدن
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) توانائی کے شعبے میں اہم اور تاریخی پیش رفت سامنے آئی ، پانچ برس سے بند قومی اثاثہ جامشورو پلانٹ دوبارہ فعال ہو گیا ، منصوبے کی بحالی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (ایس آئی ایف سی )نے کلیدی کردار ادا کیا، جس کی موثر سہولت کاری سے طویل عر صہ سے جاری تعطل ختم ہوا اور ریگولیٹری ماحول میں نمایاں بہتری آئی۔جے جے وی ایل پلانٹ کی بحالی سے سالانہ تقریباً 200 ملین ڈالر کی بچت متوقع ہے ،ٹیکس کی مد میں ہر سال تقریبا 3ً بلین روپے آمدنی کا امکان ہے ،سوئی سدرن گیس کمپنی (ایس ایس جی سی)کو اس پیش رفت کے نتیجے میں 2 بلین ڈالر تک کی آمدن متوقع ہے ، پلانٹ کی دوبارہ فعالی سے 5,000 کے قریب براہِ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع ملیں گے ،مقامی پیداوار میں اضافے کے باعث ساڑھے 7 لاکھ سے زائد گھرانوں کی توانائی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔