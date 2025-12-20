قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی پی ٹی آئی ارکان سے مذاکرات نہ کرنیکا فیصلہ
سپیکر ،چیئرمین سینیٹ کا ارکان کی عدم شرکت پر کمیٹیوں کے اجلاس چلانے پر اتفاق پی اے سی سمیت 9قائمہ کمیٹیوں کے عارضی چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )پی ٹی آئی اراکین کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کے معاملے پر حکومت نے پلان بی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی اراکین سے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔سپیکر اور چیئرمین سینیٹ نے اراکین کی عدم شرکت پر قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس چلانے پر اتفاق کیا ہے ۔قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے مستعفی اراکین کے لیے بھی پلان ترتیب دیا گیا ۔پی اے سی سمیت 9 قائمہ کمیٹیوں کے عارضی چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قائمہ کمیٹیوں کے اراکین میں سے قائم مقام چیئرمین تعینات کیے جائیں گے ۔ممبران کمیٹی کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے نئے ممبران کمیٹی بھی بنائے جانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ قائمہ کمیٹیوں نے کام دستیاب ارکان کے ساتھ ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔اسی طرح، جہاں اپوزیشن چیئرمین موجود نہیں ہوں گے وہاں کمیٹیوں کی صدارت عارضی سربراہ کریں گے ۔