صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 289 ضمنی الیکشن:ن لیگ کا ٹکٹ اسامہ عبدالکریم کو جاری

  • پاکستان
پی پی 289 ضمنی الیکشن:ن لیگ کا ٹکٹ اسامہ عبدالکریم کو جاری

لاہور(آئی این پی )حلقہ پی پی 289 کے ضمنی الیکشن کیلئے مسلم لیگ ن نے سینیٹر حافظ عبدالکریم کے بیٹے اسامہ عبدالکریم کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔

مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف کی طرف سے اتھارٹی لیٹر جاری کر دیا گیا۔ اسامہ عبدالکریم شیر کے نشان پر ضمنی انتخاب لڑیں گے ۔حلقہ پی پی 289 ڈیرہ غازی خان پر ضمنی انتخاب  کے لئے شیڈول چھ دسمبر کو جاری کیا گیا تھا۔ 25 جنوری 2026 کو پولنگ ہوگی،نشست سردار محمود قادر لغاری کے ایم این اے منتخب ہونے پر خالی ہوئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،54فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 900روپے سستا

فارن ایکسچینج مینول کے قوانین میں ترمیم کاسرکلر جاری

موبائل فونز کی درآمدات میں 40.51 فیصد اضافہ ریکارڈ

پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی جنرل سبسکرپشن 3.8گنااوورسبسکرائب

ڈیمریج اور ڈیٹنشن چارجز معاف کرنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak