صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی:ممنوعہ ڈور کی اطلاع پر 5ہزار روپے انعام

  • پاکستان
پتنگ بازی:ممنوعہ ڈور کی اطلاع پر 5ہزار روپے انعام

فی الحال اجازت نہیں ، 6 اور 7 فروری کو بھی ڈی سی کی منظوری لازم ہوگی پتنگ بنانے یا فروخت کرنیوالوں کیلئے 1000روپے رجسٹریشن فیس ،نئے قواعد

 لاہور (آئی این پی) حکومتِ پنجاب نے نئے سال سے پتنگ بازی کے لیے قواعد و ضوابط کو حتمی شکل دے دی ہے ۔ ہوم سیکرٹری پنجاب کے مطابق فی الحال پتنگ بنانے یا اڑانے کی عمومی اجازت نہیں ہے ، تاہم 6 اور 7 فروری کو ضلعی کمشنرز (ڈی سی) کی اجازت سے پتنگ بازی کی جا سکے گی۔نئے قواعد کے تحت ایک مقررہ سائز سے بڑی پتنگ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ پتنگ سازی اور پتنگ بازی کے لیے مخصوص کاغذ اور ڈور کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ پتنگ بنانے یا فروخت کرنے والوں کے لیے ایک ہزار روپے رجسٹریشن فیس مقرر کی گئی ہے اور ڈی سی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص پتنگ نہ بنا سکے گا اور نہ ہی بیچ سکے گا۔ ممنوعہ ڈور کے استعمال کی اطلاع دینے والے شہری کو 5 ہزار روپے انعام دیا جائے گا، تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کی بروقت نشاندہی ہو سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،54فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 900روپے سستا

فارن ایکسچینج مینول کے قوانین میں ترمیم کاسرکلر جاری

موبائل فونز کی درآمدات میں 40.51 فیصد اضافہ ریکارڈ

پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی جنرل سبسکرپشن 3.8گنااوورسبسکرائب

ڈیمریج اور ڈیٹنشن چارجز معاف کرنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak