کراچی میں بونداباندی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی
لاہور (دنیا نیوز) محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کراچی میں آئندہ ایک سے دو روز تک سردی کی شدت کم رہے گی، تاہم 2 روز کے دوران موسم جزوی سے مکمل ابرآلود رہنے کے ساتھ بوندا باندی متوقع ہے۔
شہرمیں موسم اس وقت سرد اور خشک ہے ۔محکمہ موسمیات نے لاہور میں 21 اور 22 دسمبر کو ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے ، جس سے شہر میں سردی کی نئی لہر متوقع ہے ۔محکمہ موسمیات کے مطابق آج مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گا، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں سرد ہوائیں چلنے سے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گا، کئی اضلاع میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے ۔