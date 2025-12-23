صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا بھر میں مصالحت کا کلچر، اسلام آباد کا مرکز بند پڑا ہے : جسٹس محسن کیانی

دنیا بھر میں مصالحت کا کلچر، اسلام آباد کا مرکز بند پڑا ہے : جسٹس محسن کیانی

پہلے وکلا،پھر ججز اوراسکے بعد عوام کوقائل ہونا ہے کہ کیسز مصالحت کے ذریعے بھی حل ہو سکتے ہیں عدالت نے بینک حکام کو درخواستگزاران سے مصالحت کا کہا، جڑواں شہروں کے فریقین کو نوٹس جاری

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے جسٹس محسن اختر کیانی نے مصالحتی مرکز کے غیرفعال ہونے پر اہم ریمارکس دیئے ، گزشتہ روز نجی بینک سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ مصالحت کا کلچر دنیا بھر میں ہے مگر ہمارے ہاں اس میں ٹائم لگے گا،اسلام آباد میں جو مصالحتی مرکز بنایا تھا وہ بند پڑا ہے، اس کے لیے پہلے وکلا،پھر ججز اور اس کے بعد عوام کو convince ہونا ہے ،تمام اسٹیک ہولڈرز کو مطمئن ہونا ہو گا کہ کیسز مصالحت کے ذریعے بھی حل ہو سکتے ہیں، عدالت نے بینک حکام کو درخواستگزاران سے مصالحت کا کہا، عدالت نے 26 درخواستگزاران میں سے جڑواں شہروں سے تعلق رکھنے والوں اور فریقین کو نوٹس جاری کردیئے اور کہاعدالت ان کا فیصلہ کرے گی، بعدازاں سماعت11 جنوری تک ملتوی کردی گئی۔

