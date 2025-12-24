صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برازیل کے سفیر کی ملاقات

  • پاکستان
برازیل کے سفیر کی ملاقات

اسلام آباد (نامہ نگار)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے پاکستان میں برازیل کے سفیر اولینتھو ویرا سے ملاقات کی جس میں لائیو سٹاک، ڈیری، گوشت کی پروسیسنگ اور زرعی خوراک کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں وزیرِ اعظم کے معاونِ خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے ۔ وفاقی وزیر نے کہاکہ ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود عالمی حلال گوشت کی منڈی میں پاکستان کا حصہ نہایت کم ہے جبکہ برازیل متعدد مسلم ممالک کو حلال گوشت برآمد کر رہا ہے ۔طارق فاطمی نے زور دیا کہ پاکستان برازیل کے ساتھ جامع تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak