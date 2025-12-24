صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
2025انوکھی ایجادات کے حوالے سے ایک اہم برس

لاہور(نیٹ نیوز)سال 2025 انوکھی ایجادات کے حوالے سے ایک اہم برس رہا۔ اس سال سائنس دانوں نے نِت نئی ایجادات کیں۔کیڑوں کو دیکھنے والا کیمرا نارنجی رنگ کا پھول جیسا ہے جو پودے نما تنے پر لگا ہوتا ہے۔

یہ اے آئی کی مدد سے کیڑوں کی شناخت کرتا ہے ، ان کی نقل و حرکت کو ٹریک کرتا ہے ۔ برازیل کی کاسمیٹکس کمپنی بوٹیکارِیو نے اپنی اے آئی سے چلنے والی پروٹو ٹائپ لپ سٹک متعارف کرائی ہے جو بصری معذوری رکھنے والے یا وہ افراد جن کا اوپری جسم حرکت نہیں کرتا کے لیے لپ سٹک لگانے کے عمل کو ممکن بناتی ہے ۔ ماحول کو کنٹرول کرنے والے ایئر بڈز چہرے اور آنکھوں کی معمولی حرکات کے ذریعے کمپیوٹرز، وہیل چیئرز اور دیگر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہوا سے کافی بنانے والی مشین فضا میں موجود نمی کو روزانہ 13 کپ پانی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ 

 

