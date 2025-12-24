صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈ اِن پاکستان ٹریکٹرز افریقی ممالک برآمد کئے جائیں گے

  • کاروبار کی دنیا
میڈ اِن پاکستان ٹریکٹرز افریقی ممالک برآمد کئے جائیں گے

دو عالمی کمپنیوں کیساتھ معاہدے طے ،روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونگے ،ماہرین

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستانی آٹو انڈسٹری نے عالمی سطح پر ایک اور اہم سنگِ میل عبور کر لیا جہاں میڈ اِن پاکستان ٹریکٹرز کو افریقی ممالک میں براہ راست برآمد کرنے کیلئے ایک تاریخی عالمی معاہدہ طے پا گیا ۔اس حوالے سے متعلقہ پاکستانی آٹو کمپنی نے معاہدے کی تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ طور پر ارسال کر دی ہیں۔ کمپنی کے خط کے مطابق اس معاہدے کے تحت پاکستان میں تیار کیے گئے ٹریکٹرز اب افریقی خطے کے مختلف ممالک کو براہ راست برآمد کیے جائیں گے۔ آٹو کمپنی نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ اس مقصد کیلئے دو عالمی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے طے پا چکے ہیں جن میں معروف عالمی ادارے میسے فرگیوسن کارپوریشن اور ایگو لمیٹڈ شامل ہیں۔ ان معاہدوں کے نتیجے میں پاکستانی کمپنی کے تیار کردہ ٹریکٹرز کو افریقی منڈی میں باقاعدہ طور پر برآمد کرنے کے لیے الاٹ کر دیا گیا ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ جیسے زرعی خطے میں پاکستانی ساختہ ٹریکٹرز کی مانگ میں اضافے سے مقامی صنعت کو فروغ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak