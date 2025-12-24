صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 130.44 پوائنٹس گرگیا

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 130.44 پوائنٹس گرگیا

پرافٹ ٹیکنگ کا رجحان، 100 انڈیکس 171073.73 پوائنٹس پر بند ہوا 65کروڑ 1لاکھ سے زائدحصص کے سودے ،کاروباری حجم5.02 فیصد کم رہا

کراچی(بزنس رپورٹر)ٹیکنیکل کریکشن ، پرافٹ ٹیکنگ سے اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اتارچڑھاو کے بعد مندی کا شکار ہوگئی ، تاہم بینچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس کی 1لاکھ 71ہزار پوائنٹس کی سطح مستحکم رہی۔مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز تیزی سے ہوا جس سے ایک موقع پر 663پوائنٹس کی تیزی بھی ہوئی لیکن اکثر و بیشتر پرافٹ ٹیکنگ نے مارکیٹ کو اتارچڑھاو سے دوچار کیا اور بعد ازاں مندی کے اثرات غالب رہے جس سے ایک موقع پر 236 پوائنٹس کی مندی سے انڈیکس کی 1لاکھ 71ہزار پوائنٹس کی سطح بھی گرگئی تاہم اختتامی لمحات میں خریداری سرگرمیاں بڑھنے سے مندی کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی۔

کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 130.44 پوائنٹس کی کمی سے 171073.73 پوائنٹس پربند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 86.08 پوائنٹس کی کمی سے 52237.50 پوائنٹس، آل شیئرز انڈیکس 206.29پوائنٹس کی کمی سے 103120.18 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30انڈیکس 1027.98 پوائنٹس کی کمی سے 243705.75پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری حجم پیر کی نسبت 5.02 فیصد کم رہا۔ گزشتہ روز 65کروڑ 01لاکھ 36ہزار 340 حصص کے سودے ہوئے ۔مجموعی طور پر 481 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 151 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 287 کمپنیوں کے داموں میں کمی اور 43 کمپنیوں کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سارہ عمیر کی نئی ریل، کرینہ کپور سے مشابہت پر سوشل میڈیا پر بحث

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین کی تنقید

ڈلیوری کے بعد خود کو وقت دینا ضروری :صنم سعید

والد جیسی شخصیت کھودی ،سلمان کا دھرمندر کو خراج عقیدت

ہندو عورت کا گھونگھٹ کھینچنے کی ہمت ہے ؟ جاوید اخترکی نتیش کمار پر تنقید

اداکاری نہیں ڈائپر بدلنے میں زیادہ ماہر ہوگیا:وکی کوشل

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak