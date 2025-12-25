صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، چینی خاتون کی عمارت سے کود کر خود کشی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد کے سیکٹر جی-8 میں ایک نوجوان چینی خاتون نے رہائشی عمارت کی چھت سے کودکراپنی زندگی کاخاتمہ کرلیا،پولیس ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت وان رو پینگ کے نام سے ہوئی ہے جو وزٹ ویزا پر پاکستان آئی ہوئی تھی۔

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق خاتون کو چھلانگ لگانے کے باعث سر پر شدید چوٹیں آئیں جو جان لیوا ثابت ہوئیں۔ پولیس نے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا ہے ،پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ خودکشی یا کسی اور ممکنہ وجہ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واقعے کی اصل وجوہات سامنے آ سکیں گی۔

