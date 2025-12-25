اسلام آباد، چینی خاتون کی عمارت سے کود کر خود کشی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد کے سیکٹر جی-8 میں ایک نوجوان چینی خاتون نے رہائشی عمارت کی چھت سے کودکراپنی زندگی کاخاتمہ کرلیا،پولیس ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت وان رو پینگ کے نام سے ہوئی ہے جو وزٹ ویزا پر پاکستان آئی ہوئی تھی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق خاتون کو چھلانگ لگانے کے باعث سر پر شدید چوٹیں آئیں جو جان لیوا ثابت ہوئیں۔ پولیس نے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا ہے ،پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ خودکشی یا کسی اور ممکنہ وجہ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واقعے کی اصل وجوہات سامنے آ سکیں گی۔