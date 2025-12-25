صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ بندی ، اعلیٰ سطح مذاکرات 27 دسمبر کو ہوں گے

  • دنیا میرے آگے
تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ بندی ، اعلیٰ سطح مذاکرات 27 دسمبر کو ہوں گے

بینکاک،پنوم پن (نیوز ایجنسیاں)تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی کیلئے دونوں ممالک کی جنرل بارڈر کمیٹی کے مذاکرات 27 دسمبر کو ہوں گے ۔تھائی وزارتِ خارجہ کے مطابق 26 دسمبر تک سیکرٹریٹ کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔۔۔

 ، باضابطہ اعلیٰ سطح اجلاس  27 دسمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ آسیان نے جنگ بندی کے امکانات پر بات چیت کے آغاز کا خیر مقدم کیا ہے ۔ کمبوڈیا نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ نے ایک متنازعہ سرحدی علاقے میں ہندو دیوتا وشنو کا مجسمہ تباہ کر دیا ۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور 9 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شہناز گل پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی دیوانی نکلیں

فہد مصطفی،فیصل قریشی عمر میں مجھ سے بڑے :مہوش حیات

کیارا اڈوانی کی دیپیکا پڈوکون کے 8 گھنٹے کام کرنے کے مطالبے کی حمایت

فیروز خان کا بچوں کی کسٹڈی سے انکار ، علیزے کا دعویٰ

حسن احمد کے گھر کرسمس کس طرح منائی جاتی،اداکار نے بتا دیا

برطانوی کامیڈین رسل برانڈ پر ریپ کے دو نئے الزام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak