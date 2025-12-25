کراچی:رینجرز کا بھتہ خوری میں ملوث دو افراد کی گرفتاری کا دعویٰ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں سندھ پولیس اور رینجرز نے ایک مشترکہ کارروائی میں بھتہ خوری میں ملوث دو ملزموں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔
سندھ رینجرز کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کراچی کے علاقے گارڈن میں رینجرز اور سندھ پولیس کے خصوصی یونٹ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر مشترکہ آپریشن کیا اور بھتہ خور گینگ سے وابستہ دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ ملزموں کے قبضے سے بھتے کی پرچیاں، موبائل فون اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے ۔پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران ملزموں نے بتایا کہ وہ مختلف کاروباری حضرات کو بھتے کی پرچیاں دیتے اور فائرنگ کر کے انہیں ڈراتے دھمکاتے تھے ۔