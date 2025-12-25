صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی آئینی عدالت :کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات روکنے کا حکم

  • پاکستان
وفاقی آئینی عدالت :کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات روکنے کا حکم

2023کی نئی مردم شماری نوٹیفائی، حلقہ بندیاں 2017کی بنیاد پر کی گئیں انتخابات نئی مردم شماری کی حلقہ بندیوں پر ہونے چاہئیں:وکیل، فریقین کو نوٹسز

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ میں ہونے والے لوکل گورنمنٹ انتخابات کو روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا۔ چیف جسٹس امین الدین  کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، بینچ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر شامل تھے ۔ درخواست گزار عبدالقادر کی جانب سے وکیل کامران مرتضیٰ نے مؤقف اختیار کیا کہ کوئٹہ میں لوکل گورنمنٹ انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں 2017کی مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی ہیں، 2023کی نئی مردم شماری باضابطہ طور پر نوٹیفائی ہو چکی، قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق انتخابات نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کے مطابق ہونے چاہئیں۔ دلائل سننے کے بعد وفاقی آئینی عدالت نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے تمام فریقوں کو نوٹسز جاری کر کے سماعت ملتوی کر دی۔

