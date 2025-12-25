ڈیرہ اسماعیل خان :دھماکا ،فائرنگ کا تبادلہ ،2دہشتگرد ہلاک
تحصیل کلاچی کے گاؤں گرہ جہاں خانی میں دہشتگردوں نے فورسز پرفائرنگ کی
ڈیرہ اسماعیل خان (اے پی پی)ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے گاؤں گرہ جہان خانی میں سکیورٹی فورسزکے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دو امن دشمن ہلاک ہوگئے پولیس کے مطابق امن دشمنوں اور سکیورٹی فورسز کے مابین فائرنگ کے تبادلے کے دوران دھماکا بھی ہوا۔ سکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران امن دشمنوں نے فائرنگ کر دی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 امن دشمن ہلاک ہوگئے ۔ ہلاک امن دشمنوں کی شناخت خیام اور دلاور کے نام سے ہوئی، ہلاک ہونیوالے دونوں دہشت گردوں کا تعلق تحصیل کلاچی سے تھا۔سکیورٹی فورسز نے علاقے میں آپریشن کلین اپ شروع کردیا ہے ۔