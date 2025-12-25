صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیرہ اسماعیل خان :دھماکا ،فائرنگ کا تبادلہ ،2دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
تحصیل کلاچی کے گاؤں گرہ جہاں خانی میں دہشتگردوں نے فورسز پرفائرنگ کی

ڈیرہ اسماعیل خان (اے پی پی)ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے گاؤں گرہ جہان خانی میں سکیورٹی فورسزکے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دو امن دشمن ہلاک ہوگئے  پولیس کے مطابق امن دشمنوں اور سکیورٹی فورسز کے مابین فائرنگ کے تبادلے کے دوران دھماکا بھی ہوا۔ سکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران امن دشمنوں نے فائرنگ کر دی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 امن دشمن ہلاک ہوگئے ۔ ہلاک امن دشمنوں کی شناخت خیام اور دلاور کے نام سے ہوئی، ہلاک ہونیوالے دونوں دہشت گردوں کا تعلق تحصیل کلاچی سے تھا۔سکیورٹی فورسز نے علاقے میں آپریشن کلین اپ شروع کردیا ہے ۔

