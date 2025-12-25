صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسیحی برادری آج کرسمس منائے گی

  • پاکستان
مسیحی برادری آج کرسمس منائے گی

اسلام آباد (خصوصی رپور ٹر ، سٹاف رپورٹر ،نامہ نگار)پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار آج جوش و خروش سے منائے گی ،ملک میں مذہبی تقریبات منعقد اور ملکی ترقی اورخوشحالی کیلئے دعائیں مانگی جائیں گی۔

کرسمس کے موقع پرسکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کئے گئے ہیں۔ صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے کرسمس کے موقع پر پیغام میں کہا کہ کرسمس امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے ،بابائے قوم قائدِاعظم محمد علی جناحؒ نے پاکستان کا ایسا وژن پیش کیا جو آزادی اور سب کیلئے برابری پر مبنی تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس مبارک دن پرہم دعاگو ہیں کہ یہ کرسمس مسیحی برادری اور ہمارے ملک کیلئے باعث امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کرسمس محبت، ہمدردی، قربانی اور درگزر جیسے آفاقی اقدار کی علامت ہے ، جو مذہب اور سرحدوں سے بالاتر ہو کر پوری انسانیت کو جوڑتی ہیں۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ کرسمس محبت، قربانی، امن، برداشت اور خدمتِ انسانیت کا عالمی پیغام دیتا ہے ۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ کرسمس کا دن مسیحی برادری کیلئے نہایت بابرکت اور مقدس حیثیت رکھتا ہے ، جو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شہناز گل پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی دیوانی نکلیں

فہد مصطفی،فیصل قریشی عمر میں مجھ سے بڑے :مہوش حیات

کیارا اڈوانی کی دیپیکا پڈوکون کے 8 گھنٹے کام کرنے کے مطالبے کی حمایت

فیروز خان کا بچوں کی کسٹڈی سے انکار ، علیزے کا دعویٰ

حسن احمد کے گھر کرسمس کس طرح منائی جاتی،اداکار نے بتا دیا

برطانوی کامیڈین رسل برانڈ پر ریپ کے دو نئے الزام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak