صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیرہ مراد جمالی :دھماکے سے ایک فٹ ریلوے ٹریک تباہ

  • پاکستان
ڈیرہ مراد جمالی :دھماکے سے ایک فٹ ریلوے ٹریک تباہ

پولیس اور سکیورٹی فورسز جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں ،علاقے کی مکمل نا کہ بندی

ڈیرہ مراد جمالی (اے پی پی) دھماکا خیز مواد سے ریلوے ٹریک کو اڑا دیا گیا ، صدر پولیس تھانہ ڈیرہ مراد جمالی کی حدود پٹ فیڈر بیرون میں دھماکے سے ٹریک کو ایک فٹ تک نقصان پہنچا دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی ، علاقے میں شدید خوف وہراس پھیل گیا اطلاع ملنے پر پولیس اور سکیورٹی فورسز جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور علاقے کی مکمل نا کہ بندی کردی ۔ علاہ ازیں ریلوے انتظامیہ نے فوری طور پر ٹریک کی مرمت کرکے ٹرینوں کی آمدورفت بحال کردی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلہ دیش واپسی، لاکھوں افراد کا استقبال

افغانستان سے تاجک چیک پوسٹ پرپھر حملہ ، 2اہلکار ہلاک

بھارت:علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائرنگ ، پروفیسر جاں بحق

جنگیں ختم کریں ،کرسمس کا پیغام

سرحدی بندش:افغان تاجروں کو 5کروڑ ڈالر نقصان

بھارت:کرسمس پر ہندو انتہا پسندوں کے مسیحیوں پر حملے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak