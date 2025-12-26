صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک چاہنے والے نے سالگرہ پر 10لاکھ کاچیک تحفے میں بھیجا:ڈکی بھائی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبزڈیسک )حال ہی میں ضمانت پر رہائی پانے والے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے وی لاگ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک چاہنے والے نے انہیں سالگرہ 10پر لاکھ روپے کا چیک تحفے کی صورت میں بھیجا ہے۔۔۔

 ، ڈکی بھائی کے دعوے کے مطابق یہ چیک 22 دسمبر 2025 کا ہے ، جسے عادل زاہد نامی شخص نے بھیجا ہے ،یوٹیوبر نے اپنے مداح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ بھیجا ہے ، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے ، شکریہ آپ کا۔ میں اسے کیش کروا کر عطیہ کروں گا۔

 

