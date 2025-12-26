صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اصلاحاتی پیکیج سے بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر ہو گی، طارق حلیم

  • کاروبار کی دنیا
اصلاحاتی پیکیج سے بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر ہو گی، طارق حلیم

اداروں کے باہمی تعاون سے کارگو ڈویل ٹائم کم ہوگا ،سابق چیئرمین شپ ایجنٹس

کراچی (این این آئی)پاکستان شپ ایجنٹس ایسوسی ایشن (پی ایس اے اے )کے سابق چیئرمین اور ایف پی سی سی آئی کے سابق نائب صدر،ممبر کورکمیٹی یونائٹیڈ بزنس گروپ طارق حلیم نے وفاقی حکومت کی جا نب سے بندرگاہوں کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے متعارف کرائے گئے اصلاحاتی پیکیج کے حوالے سے کہا کہ اصلاحاتی پیکیج سے بندرگاہوں سے منسلک مختلف اداروں کے درمیان تعاون مزید بہتر ہوگا اورکارگو کا ڈویل ٹائم کم سے کم ہو سکے گا۔

طارق حلیم نے کہا کہ وزیرِاعظم شہباز شریف کے اعلان کردہ جامع اصلاحات پیکیج کومتعارف کرانے کا مقصد پاکستان کی بندرگاہوں میں نظام کو بہتر بنانا، کارگو میں تاخیر کم کرنا، کاروباری لاگت گھٹانا اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے ،یہ اصلاحات ہم آہنگی، انفرااسٹرکچر اور شفافیت جیسے اہم پہلوؤں پر مشتمل ہیں، جن کے ذریعے ملک کے تجارتی لاجسٹکس نظام کو مؤثر بنانے اور عالمی سطح پر پاکستان کی مسابقت بڑھانے کا ہدف رکھا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

چین:لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا

نورڈک ڈائٹ ٹائپ 2ذیا بیطس کے اثرات کم کرتی

کینسر کے علاج کیلئے نیا طریقہ تیار، مثبت نتائج

مونگ پھلی کھانے کا بہترین وقت شام کا ہوتا ہے

کاجو وزن کو قابو کرنے ، بلڈ شوگر ریگولیٹ کیلئے مفید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak