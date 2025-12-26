صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی بحالی میں بینکاری شعبہ کلیدی کردار ادا کر رہا ،ظفر مسعود

  • کاروبار کی دنیا
معاشی بحالی میں بینکاری شعبہ کلیدی کردار ادا کر رہا ،ظفر مسعود

تجارتی بینکوں نے نجی شعبے کو تقریباً 1.5 کھرب روپے کے قرض فراہم کئے ڈپازٹس کی مالیت 35.1کھرب تک پہنچ چکی ، چیئرمین بینکس ایسوسی ایشن

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی جانب معاشی بحالی میں بینکاری کے شعبے کے مضبوط کردار کو اجاگر کیا گیا اور موجودہ مالی سال کے دوران نجی شعبے کو فراہم کیے گئے قرضوں میں ریکارڈ اضافے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق تجارتی بینکوں نے اب تک موجودہ مالی سال کے دوران نجی شعبے کو تقریباً 1.5 کھرب روپے کے قرض فراہم کیے جس کے نتیجے میں نجی شعبہ کی سیالیت میں نمایاں اضافہ ہوا اور بڑے پیمانے کی صنعت میں ترقی کی شرح 8.33 فیصد تک پہنچ گئی ۔ پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ظفر مسعود نے کہا کہ تازہ ترین اعداد و شمار ایک واضح بنیادی معاشی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب حکومتی قرضوں کے حصول میں کمی واقع ہوتی ہے تو بینک فوری اور مؤثر انداز میں کاروبار، صنعت اور زراعت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔

بینکاری شعبے نے کامیابی کے ساتھ مالیاتی سیالیت کو حکومتی قرضوں سے پیداواری نجی معیشت کی جانب منتقل کیا ہے اور اسطرح موجودہ صنعتی بحالی کے لیے بنیادی محرک کا کردار ادا کیا ہے بینکاری کا شعبہ انتہائی سیال اور عمدہ دستیاب سرمائے کا حامل ہے جہاں ڈپازٹس کی مالیت 35.1 کھرب روپے تک پہنچ چکی ہے ۔ ایسوسی ایشن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قرضوں میں موجودہ اضافہ کوئی غیرمعمولی واقعہ نہیں بلکہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جب اسٹرکچرل خرابیاں خصوصاً حکومت کی جانب سے اندرونی ڈپازٹس پر حد سے زیادہ انحصارکم ہو جائیں تو بینکاری کا شعبہ کس حد تک مؤثر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

چین:لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا

نورڈک ڈائٹ ٹائپ 2ذیا بیطس کے اثرات کم کرتی

کینسر کے علاج کیلئے نیا طریقہ تیار، مثبت نتائج

مونگ پھلی کھانے کا بہترین وقت شام کا ہوتا ہے

کاجو وزن کو قابو کرنے ، بلڈ شوگر ریگولیٹ کیلئے مفید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak