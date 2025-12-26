صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
کرسمس ڈے کے رنگ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں بھی بکھر گئے

میلبرن (سپورٹس ڈیسک) کرسمس ڈے کے رنگ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں بھی بکھر گئے ۔ میلبرن گراؤنڈ میں آپشنل ٹریننگ کے موقع پر انگلینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کی جانب سے کرسمس فیملی ڈے منایا گیا۔۔۔

 اس موقع پر کرکٹرز اپنی فیملیز کے ساتھ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ (ایم سی جی) پہنچے ، جہاں انہوں نے ایک دوسرے سے خوشگوار ماحول میں بات چیت کی، پھولوں اور چاکلیٹس کا تبادلہ کیا۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ سمیت دیگر کرکٹرز نے ایم سی جی میں فیملیز کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔کرسمس ڈے پر آپشنل ٹریننگ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے نیٹس شیئر کیے ۔ آسٹریلوی کپتان سٹیو سمتھ اور جو روٹ ساتھ ساتھ نیٹس پر بیٹنگ پریکٹس بھی کرتے رہے ۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے قبل روایتی طور پر آپشنل ٹریننگ سیشن ہوتا ہے ، جس میں کھلاڑی فیملیز کے ہمراہ کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشیز سیریز کا باکسنگ ڈے ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔

 

