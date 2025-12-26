باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیلئے آسٹریلیا کے 12رکنی سکواڈ کا اعلان
میلبرن (سپورٹس ڈیسک) آسٹریلیا نے ایشیز سیریز کے آج سے شروع ہونے والے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے 12 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔۔۔
آسٹریلوی ٹیم میلبرن میں آل پیس اٹیک کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ آسٹریلیا کے اعلان کردہ 12 کھلاڑیوں میں کوئی اسپنر شامل نہیں۔ حتمی پلیئنگ الیون کا اعلان میچ کی صبح کیا جائے گا، جہاں جھائے رچرڈسن، مائیکل نیسرا اور برینڈن ڈوگیٹ میں سے دو کا انتخاب ہوگا۔ آف اسپنر ٹوڈ مرفی کو 12 رکنی سکواڈ سے باہر رکھا گیا ہے ، جبکہ جوش انگلس کو بھی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ سٹیون سمتھ بیماری سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ اسٹار بیٹر عثمان خواجہ اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے نمبر پانچ پر کھیلیں گے ۔