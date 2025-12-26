صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو ساف بوائز انڈر 17چیمپئن شپ کی میزبانی مل گئی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کو ساف بوائز انڈر 17چیمپئن شپ کی میزبانی مل گئی

ایونٹ میں جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک کی فٹبال ٹیمیں شرکت کریں گی

لاہور (سپورٹس ڈیسک) پاکستان کو ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی مل گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام میں اس اہم سنگ میل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ساؤتھ ایشین فٹبال فیڈریشن (SAFF) بوائز انڈر 17 چیمپئن شپ کی میزبانی مل گئی ہے ، اور پاکستان اگست 2026 میں اس انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی کرے گا، جو انٹرنیشنل کھیلوں خصوصاً فٹبال کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے ۔اس ایونٹ میں جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک کی انڈر 17 فٹبال ٹیمیں شرکت کریں گی، جس سے نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کو اعلیٰ سطح کے مقابلوں کا موقع ملے گا بلکہ پاکستان میں ملٹی نیشنل فٹبال سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن (PFF) کی جانب سے اس اہم ایونٹ کی میزبانی حاصل کرنا ایک شاندار کامیابی ہے ۔ کھیلوں سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عالمی سطح پر پاکستان پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا ثبوت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلہ دیش واپسی، لاکھوں افراد کا استقبال

افغانستان سے تاجک چیک پوسٹ پرپھر حملہ ، 2اہلکار ہلاک

بھارت:علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائرنگ ، پروفیسر جاں بحق

جنگیں ختم کریں ،کرسمس کا پیغام

سرحدی بندش:افغان تاجروں کو 5کروڑ ڈالر نقصان

بھارت:کرسمس پر ہندو انتہا پسندوں کے مسیحیوں پر حملے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak