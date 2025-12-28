ملائیشیا کو 5 سال میں 52 کروڑ ڈالر کا گوشت برآمد کرنے کا ہدف مقرر
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے برآمدات میں اضافے کے لیے حلال گوشت کو ترجیحی شعبہ قراردیتے ہوئے اگلے پانچ سال میں ملائیشیا کو ایک لاکھ 30 ہزار میٹرک ٹن گوشت برآمد کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس سے باون کروڑ ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوگا۔
منصوبے کے تحت ملائیشیا کو گوشت برآمد کے لیے پانچ لاکھ باون ہزار مویشی درکار اور لائیو اسٹاک سیکٹر میں پانچ سال کے دوران چودہ کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، جس میں سے آٹھ کروڑ ڈالر پرائیویٹ سیکٹر اور چھ کروڑ ڈالر حکومت فراہم کرے گی۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ جانوروں کی ویکسی نیشن اور کولڈ اسٹوریج کی جدید سہولیات بھی قائم کی جائیں گی تاکہ معیار اور برآمدی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔