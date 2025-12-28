صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملائیشیا کو 5 سال میں 52 کروڑ ڈالر کا گوشت برآمد کرنے کا ہدف مقرر

  • پاکستان
ملائیشیا کو 5 سال میں 52 کروڑ ڈالر کا گوشت برآمد کرنے کا ہدف مقرر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے برآمدات میں اضافے کے لیے حلال گوشت کو ترجیحی شعبہ قراردیتے ہوئے اگلے پانچ سال میں ملائیشیا کو ایک لاکھ 30 ہزار میٹرک ٹن گوشت برآمد کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس سے باون کروڑ ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوگا۔

منصوبے کے تحت ملائیشیا کو گوشت برآمد کے لیے پانچ لاکھ باون ہزار مویشی درکار اور لائیو اسٹاک سیکٹر میں پانچ سال کے دوران چودہ کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، جس میں سے آٹھ کروڑ ڈالر پرائیویٹ سیکٹر اور چھ کروڑ ڈالر حکومت فراہم کرے گی۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ جانوروں کی ویکسی نیشن اور کولڈ اسٹوریج کی جدید سہولیات بھی قائم کی جائیں گی تاکہ معیار اور برآمدی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak