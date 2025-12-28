صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالکل صحتمند ،میری صحت سے متعلق خبریں بے بنیاد :شعیب اختر

  • کھیلوں کی دنیا
بالکل صحتمند ،میری صحت سے متعلق خبریں بے بنیاد :شعیب اختر

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے اپنی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر خاموشی توڑ دی۔

 شعیب اختر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اپنی صحت سے متعلق گردش کرنے والی تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔انہوں نے ایکس پر بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر میری صحت سے متعلق گردش کرنے والی تمام خبریں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ میں بالکل صحت مند ہوں، الحمدللہ۔انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوشل میڈیا پر زیرِ گردش ویڈیو تین سال پرانی ہے جو میلبرن میں میرے گھٹنے کے آپریشن کے وقت کی ہے۔

 

