شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار

  کھیلوں کی دنیا
شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار

لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے۔ شاہین آفریدی بگ بیش لیگ میں برسین ہیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کے خلاف میچ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے شاہین آفریدی کو گھٹنے میں تکلیف ہوئی جس کے بعد انہیں میدان سے باہر جانا پڑا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق انجری کی نوعیت کا حتمی اندازہ ایم آر آئی کے بعد ہی ہو سکے گا۔اس انجری کے باعث شاہین آفریدی کے بگ بیش لیگ کے بقیہ میچز سے باہر ہونے کا خدشہ ہے ۔ شاہین آفریدی لنگڑاتے ہوئے گراونڈ سے باہر گئے اور ایک اپنے گھٹنے کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ بھی کرتے ہیں۔واضح رہے کہ آئندہ ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کو مکمل طور پر فٹ شاہین آفریدی کی ضرورت ہو گی۔

 

