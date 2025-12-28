پاکستان کبڈی فیڈریشن نے عبیداللّٰہ راجپوت پر پابندی لگادی
لاہور(خبرنگار )چیئرمین پاکستان کبڈی فیڈریشن چودھری شافع حسین نے عبیداللّٰہ راجپوت پر پابندی لگادی۔ لاہور میں پاکستان کبڈی فیڈریشن کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔۔۔
جس میں عبیداللّٰہ راجپوت پر پابندی کی منظوری دی گئی۔ شافع حسین نے کہا کہ عبیداللہ راجپوت کو پابندی کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوگا، اُن کا کیس ڈسپلنری کمیٹی کے سپرد کیا ہے ۔ کسی کھلاڑی کو بغیر این او سی کے باہر کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی، 2026میں پاکستان کبڈی فیڈریشن قومی اور بین الاقوامی سطح پر 13 ایونٹس کا انعقاد کرے گی۔ خواتین کبڈی کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں، ایران سمیت مسلم ممالک کی کبڈی ٹیموں کو انڈور کبڈی ٹورنامنٹ کیلئے دعوت دینگے ۔