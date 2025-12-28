صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردوں کو نہیں چھوڑیں گے

  • پاکستان
دہشتگردوں کو نہیں چھوڑیں گے

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی وزیرنیشنل فوڈ سکیورٹی رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کا ان کی قبروں تک تعاقب کرنا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بے نقاب کیا جائے۔۔۔

پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے موجودہ حکومت قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے منصوبہ پر عمل پیرا ہے جس کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کنٹریکٹر شیخ ناصر محمود، شیخ محمد ندیم، شیخ یاسر، شیخ آصف و دیگر سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ افواج پاکستان دہشت گردوں کے خاتمہ کے لیے پر عزم ہے اور پوری قوم کی افواج پاکستان کو حمایت حاصل ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak