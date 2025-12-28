صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:آئندہ ہفتے مقدمات کی سماعت کیلئے 3 بینچز تشکیل

  • پاکستان
سپریم کورٹ:آئندہ ہفتے مقدمات کی سماعت کیلئے 3 بینچز تشکیل

اسلام آباد(دنیا نیوز،این این آئی)سپریم کورٹ آف پاکستان کے جاری کردہ ججز روسٹر اور کاز لسٹ کے مطابق پیر سے شروع ہونے والے آئندہ عدالتی ہفتے میں مقدمات کی سماعت کے لیے تین بینچز تشکیل دیدیئے گئے۔۔۔

سپریم کورٹ کی تینوں رجسٹریز اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ایک ایک بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا، اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل دو رکنی بینچ مقدمات سنے گا،لاہور رجسٹری میں یکم اور دو جنوری کو جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا، کراچی رجسٹری میں جسٹس عرفان سعادت، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس شفیع صدیقی پر مشتمل تین رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے ،سپریم کورٹ کے مطابق عدالتی تعطیلات کے باعث آئندہ ہفتے صرف ارجنٹ نوعیت کے مقدمات کی سماعت کی جائے گی۔ علاوہ ازیں چھٹیوں کے باعث وفاقی آئینی عدالت میں آئندہ ہفتے جسٹس امین الدین خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس ارشد حسین شاہ پر مشتمل تین رکنی بینچ مقدمات کی سنے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

براہ کرم شہرت کیلئے کسی اور کو ڈھونڈیں : صبا قمر

کم عمر بچوں کے مستقبل کی فکر میرا خوف :فیصل قریشی

ریحام رفیق کا ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کا انکشاف

علی ظفر کے نئے گانے ’’رخسانہ‘‘ کی سوشل میڈیا پر دھوم

خود پر قابو رکھو ،بھارتی فنکارہ بدسلوکی کرنیوالے شخص پر برہم

فرانسیسی اداکارہ بریجت بردوت 91 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak