لاہور میں بسنت کیلئے گڈے اور ڈور بنانے کی اجازت
گڈوں کا سائز مقرر،پتنگ اور ڈور ہرجگہ نہیں صرف خاص پوائنٹس سے ملے گی کچھ علاقوں میں موٹرسائیکل پرپابندی ،تعطیل کا فیصلہ جلد ہوجائیگا :عظمیٰ بخاری
لاہور (آئی این پی)وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ صرف تین دن کے لئے لاہور کے اندر بسنت منانے کی اجازت ہوگی ، مینو فیکچرز کو اجازت دے دی گئی ہیں وہ ڈورے تیار کریں گے ،گڈوں کا ایک سائز مقرر کیا گیا ہے اس سے بڑے سائز کی پتنگ تیار نہیں کی جاسکے گی۔انہوں نے بسنت کے حوالے سے ویڈیو بیان میں کہا کہ خاص پوائنٹس پر پتنگ اور ڈور مل سکے گی ہر جگہ یہ نہیں ملے گی۔
ٹریفک اور ٹرانسپورٹ والوں سے پلان مانگا گیا ہے ،کوشش ہے کہ ان تین دنوں میں کم سے کم موٹر سائیکل لوگ استعمال کرے ،کچھ علاقوں میں شاید موٹرسائیکل جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔انہوں نے کہا کہ بسنت ایک فیسٹیول ہے جس کو فیسٹیول کی طرح منانا ہے ،تعطیل کا فیصلہ بھی جلد ہوجائے گا،جو لوگ رولز پر عمل نہیں کرے گے ان کے لئے بہت سخت سزا ہے ۔وزیر اطلاعات نے کہا کہ اگر کوئی بچہ پتنگ اڑائے گا تو اس کے والدین کو جواب دینا پڑے گا،پانچ سال سزا اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔دعا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ خیر خیریت سے بسنت منا لیں پھر کوشش ہوگی کہ اگلے سال پورے پنجاب میں بسنت منائیں۔