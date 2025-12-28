صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آلودگی کاباعث سرکاری بسوں کیخلاف کارروائی کا حکم

  • پاکستان
آلودگی کاباعث سرکاری بسوں کیخلاف کارروائی کا حکم

ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تعمیرات میں ایس او پیز پر عملدرآمدکرائیں :لاہور ہائیکورٹ پارکس کی بحالی اور درختوں پر رپورٹس طلب ،سموگ کیس کا تحریری حکم نامہ جاری

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سموگ کے متعلق کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کردیا، جسٹس شاہد کریم نے دو صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔تحریری فیصلے میں کہاگیاہے کہ دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں ،آلودگی کا باعث بننے والی پولیس اور تعلیمی اداروں سمیت سرکاری بسوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔

ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جاری تعمیرات میں ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے ،پی ایچ اے پارکس کی بحالی اور درختوں کے متعلق رپورٹس آئندہ سماعت پر پیش کی جائے ۔ تحریری حکم میں کہاگیاہے کہ ایل ڈی اے نے ناصر باغ کے حوالے سے رپورٹ پیش کی،ایل ڈی اے نے ناصر باغ کے منصوبے سے متعلق تین رکنی کمیٹی قائم کرنے کی رپورٹ دی ،رپورٹ کے مطابق کمیٹی ناصر باغ پروجیکٹ میں ارکان کے ساتھ رابطے اور ناصر باغ پروجیکٹ پراپنی رائے دیگی،کمیٹی آئندہ سماعت پر ناصر باغ کے تحفظ کیلئے کئے گئے اقدامات کی رپورٹ پیش کرے ۔عدالت نے سرکاری محکموں سے عملدرآمد رپورٹس طلب کرتے ہوئے کارروائی جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کھانا کھاتے وقت ریلز دیکھنا پیٹ کی چربی بڑھا سکتا ہے

آپ ٹی وی پر نظر آنیوالے کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں

امرود کچا ہے یا پکا، پہچاننے کا صحیح طریقہ جانیں

چینی بیڈمنٹن روبوٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

طلبہ نے انسانی طاقت سے اُڑنے والی سائیکل تیار کرلی

بچپن میں لاپتا ہونے والی بچی 42 سال بعد بازیاب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak