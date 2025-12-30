صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلیم : ملازمین پرسیاسی سرگرمیوں اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم نے سرکاری ملازمین کیلئے سیاسی سرگرمیوں اور سوشل میڈیا استعمال سے متعلق واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔

اعلامیہ کے مطابق سرکاری ملازمین کسی بھی سیاسی جلسے ، جلوس یا اجتماع میں شرکت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے عہدے یا سرکاری حیثیت کو سیاسی اثر و رسوخ کیلئے استعمال کر سکیں گے ۔محکمہ تعلیم نے واضح کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین پر ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے بھی کسی قسم کی سیاسی تشہیر، حمایت یا مخالفت پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔اعلامیہ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جس میں قواعد و ضوابط کے تحت تادیبی اقدامات شامل ہوں گے۔

