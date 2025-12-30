صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کے 4 افسر قواعد کی خلاف ورزی پر معطل

  • پاکستان
ایف بی آر کے 4 افسر قواعد کی خلاف ورزی پر معطل

لاہور میں انسپکٹر ان لینڈ ریونیو سمیع اللہ اور سینئر آڈیٹر راشد محمود کو معطل کردیا گیا آفس سپرنٹنڈنٹ فیصل آباد عبدالحء،انسپکٹر ان لینڈ ریونیو سکھر شاہزیب بھی شامل

لاہور(نیوز رپورٹر )ایف بی آر کے 4افسروں کو قواعد کی خلاف ورزی پر معطل کردیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سول سرونٹس (ایفیشینسی اینڈ ڈسپلن)رولز 2020 کے تحت اختیارات استعمال کرکے احتسابی عمل کو مزید مؤثر بناتے ہوئے مختلف دفاتر میں تعینات چار افسروں کو فوری طور پر معطل کیا ، جن میں ریجنل ٹیکس آفس فیصل آباد کے آفس سپرنٹنڈنٹ (بی ایس-16) عبدالحء، ریجنل ٹیکس آفس سکھر کے انسپکٹر ان لینڈ ریونیو شاہزیب ، ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل آڈٹ لاہور کے انسپکٹر ان لینڈ ریونیو سمیع اللہ ،اور ریجنل ٹیکس آفس لاہور کے سینئر آڈیٹر (ٹی ایس-17) راشد محمود شامل ہیں، تمام افسروں کو قواعد کے تحت 120 دن کیلئے معطل کیا گیا ہے ۔ جاری کردہ نوٹیفکیشنز کے مطابق یہ کارروائیاں مجاز اتھارٹی کی منظوری سے عمل میں لائی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:انڈیکس 1لاکھ74 ہزار کی تاریخی سطح سے واپس

ڈالر ایک پیسہ،ایک تولہ سونا5ہزار500روپے سستا

ظفر مسعود چیئرمین پی بی اے ،ناصر سلیم وائس چیئرمین منتخب

بجلی پیدا کرنے والی مشینری کی درآمدات میں 34.20فیصد کمی

پاکستان کیلئے امریکا سب سے بڑا برآمدی ملک،چین کا دوسرا نمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 67ارب کے 104566سودے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak