صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب پولیس کیلئے بکتر بند گاڑیوں کی خریداری، 30 کروڑ منظور

  • پاکستان
پنجاب پولیس کیلئے بکتر بند گاڑیوں کی خریداری، 30 کروڑ منظور

آئی جی نے اشتہاریوں کو پکڑنے کیلئے 20گاڑیوں کی مد میں 1.20ارب مانگے ایک آرمرڈ سکیورٹی وہیکل کی خریداری پر 6 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے

لاہور (کرائم رپورٹر )خطرناک اشتہاری مجرموں کو پکڑنے کیلئے آرمرڈسکیورٹی وہیکلز کی خریداری جلد ہو گی، آئی جی پنجاب نے 20جدیدلائٹ بکتر بند گاڑیوں کی خریداری کیلئے حکومت سے 1ارب 20 کروڑ سے زائد کے فنڈز مانگے تھے ۔پولیس ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی کفایت شعاری مہم کی وجہ سے محکمہ خزانہ نے 5 گاڑیوں کی خریداری کے لئے 30کروڑفنڈز کی منظوری دی۔ایک آرمرڈ سکیورٹی وہیکل کی خریداری پر 6 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔

وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے لااینڈ آرڈر سے متعلق اجلاس میں لائٹ بکتر بند گاڑیوں کی خریداری کے لئے ہدایات دی گئی تھیں۔اس سے پہلے پنجاب پولیس کے پاس آرمرڈ سکیورٹی وہیکلز کی تعداد ناکافی ہے ۔تین سال قبل صرف ایک لائٹ بکتر بند گاڑی خریدی گئی تھی۔آرمرڈ سکیورٹی وہیکلز کی خریداری رواں مالی سال میں مکمل کی جائے گی۔لائٹ بکتر بند گاڑیوں کی خریداری کے لئے سمری محکمہ خزانہ نے حکومت کو بھجوا دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے لاکھوں لوٹ لئے ،چور بھی مال سمیٹ کر رفوچکر

شدید دھند گاڑیوں کی ٹکریں 2 بھائیوں سمیت 7 جاں بحق بیسوں زخمی

ہربنس پورہ: نوجوان نے زہریلی گولیاں کھاکر خودکشی کرلی

کراچی :وکلا کاپیشی پر آئے یوٹیوبر ز رجب بٹ اورندیم نانی والاپرتشدد،کپڑے پھاڑ دئیے

گوجرانوالہ :4پولیس مقابلے 1 ڈاکو ہلاک ،6زخمی ہوکرگرفتار

جنوبی وزیرستان:دو گروپوں میں تصادم ، 3افراد ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak