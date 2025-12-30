شدید دھند، گاڑیوں کی ٹکریں، 2 بھائیوں سمیت 7 جاں بحق، بیسیوں زخمی
ننکانہ صاحب شاہ کوٹ روڈ پربس اور رکشہ ٹکراگئے ،3ہلاک ،پتوکی میں 2ٹریفک حادثات میں 2افراد لقمہ اجل بن گئے پاک پتن میں 1 بچے سمیت 2افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ،سوات میں تیزرفتاری کے باعث مسافرکوچ الٹ گئی ،4جاں بحق
شاہ کوٹ ،قصور،پتوکی ،پاکپتن ،اوکاڑہ (نمائندگان دنیا)صوبہ پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں 2بھائیوں سمیت 7افراد جاں بحق اوربیسیوں زخمی ہوگئے جبکہ خیبرپختونخوا کے ضلع سوات میں تیزرفتاری کے باعث حادثے میں 4افراد لقمہ اجل بن گئے ۔تفصیلات کے مطابق ننکانہ صاحب شاہ کوٹ روڈ پر میرپورسٹاپ کے قریب شدیددھند کے باعث شاہ کوٹ سے ننکانہ صاحب جانیوالی مسافر بس اورنواحی گاؤں برالہ سے شاہ کوٹ آنیوالا رکشہ میں ٹکر ہوگئی ،جس کے نتیجے میں 2 بھائیوں سمیت 3افراد دم توڑ گئے اور 3زخمی ہوئے ،مرنیوالوں میں 14سالہ سجاد اور وقاص شامل ہیں جبکہ 15سالہ بلال ،20سالہ عبدالغنی اور 40سالہ صدی احمد زخمی ہوگئے۔
پتوکی ملتان روڈ پر جمبر گلشن اڈے کے قریب پھول نگر کے نواح میں دھندکے باعث ٹرک نے موٹرسائیکل سواروں کو روند ڈالا جس سے 28 سالہ بلال مو قع پر چل بسا جبکہ 24سالہ مدثر زخمی ہوگیا۔ تھانہ صدر پتوکی کے علاقے مشرق فیڈ ملز چونیاں روڈ عمر آباد کے قریب دو موٹرسائیکلوں کی آپس میں ٹکر کے نتیجہ میں نامعلوم 70 سالہ شخص جاں بحق ہوگیا جبکہ22سالہ نوجوان حامد زخمی ہوگیا۔ ایک موٹرسائیکل سوار کے مطابق بزرگ نے اس سے لفٹ لی راستے میں کہیں اترنا تھا۔ پاکپتن میں ساہیوال روڈ پر دھند کے باعث مسافر وین، مزدا اور ٹریکٹر ٹرالی آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے ایک بچہ جاں بحق اور 9 مسافر زخمی ہو گئے ۔ پاکپتن کے نواحی علاقہ نورپور اڈا ملکو موڑ پر دھند کی وجہ سے کوسٹر نے ہائی روف وین کو ٹکر ماردی ،جس سے ایک شخص جاں بحق اور 8افراد شدیدزخمی ہوگئے۔
اوکاڑہ میں شدید دھند کے باعث 3 حادثات ہوئے ، اڈا ستگھرہ پر فیکٹری ملازمین کو لے جانے والی بس الٹ گئی،چنگ چی رکشہ گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گیا،اوکاڑہ بائی پاس پرمسافر بس اورکارکا تصادم ہوا،ان حادثات میں 4خواتین سمیت 16افراد زخمی ہوگئے ،3کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرکے فارغ کردیاگیاجبکہ 13کو ہسپتال منتقل کرناپڑا ۔خیبر پختونخوا میں سوات ایکسپریس وے پر چکدرہ انٹرچینج کے قریب مسافر ہائی ایس ڈرائیور کی مبینہ غفلت کی وجہ سے بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے جا گری ،جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے ۔وزیراعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہاراوراہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور دھندمیں اشد ضرورت کے علاوہ سفر نہ کرنے کی اپیل کی۔